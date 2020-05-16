Yazın ilk şarkısı Zeynep Bastık'tan geldi
'Uslanmıyor Bu' şarkısıyla hala listelerde üst sıralarda yer alan Zeynep Bastık bu sefer de 'Her Mevsim Yazım' şarkısıyla dinleyicilerine yaz havasını yaşatıyor.
16.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:15
Sözü ve müziği sevilen sanatçı Oğuzhan Koç imzası taşıyan şarkısının aranjesi ise Çağrı Telkıvıran'a ait.
Zeynep Bastık "Her Mevsim Yazım" Hypers Music etiketiyle 14 Mayıs Perşembe itibariyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.
ZEYNEP BASTIK – HER MEVSİM YAZIM ŞARKI SÖZLERİ
Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin
Adını koyalım mı artık bu gidişin
Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün
Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün
Bir başka oldum senle bir başka ben
Kim derdi aşkla vurulur hercai beden
Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen
Bundan sonra durmaz, hiç uymaz
Bana gözlerin lazım
Bundan napsam kışa bakmaz
Ben her mevsim yazım
Senden sonra kaçmaz tadım asla
Bir tek sana nazım
Bir tek sana nazım
Söz & Müzik: Oğuzhan Koç
Kaynak: Snob Magazin