Yazın ilk şarkısı Zeynep Bastık'tan geldi 'Uslanmıyor Bu' şarkısıyla hala listelerde üst sıralarda yer alan Zeynep Bastık bu sefer de 'Her Mevsim Yazım' şarkısıyla dinleyicilerine yaz havasını yaşatıyor.

Sözü ve müziği sevilen sanatçı Oğuzhan Koç imzası taşıyan şarkısının aranjesi ise Çağrı Telkıvıran'a ait.

Zeynep Bastık "Her Mevsim Yazım" Hypers Music etiketiyle 14 Mayıs Perşembe itibariyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.







ZEYNEP BASTIK – HER MEVSİM YAZIM ŞARKI SÖZLERİ

Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin





Adını koyalım mı artık bu gidişin





Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün





Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün











Bir başka oldum senle bir başka ben

Kim derdi aşkla vurulur hercai beden





Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen





Bundan sonra durmaz, hiç uymaz











Bana gözlerin lazım

Bundan napsam kışa bakmaz





Ben her mevsim yazım





Senden sonra kaçmaz tadım asla











Bir tek sana nazım

Bir tek sana nazım











Söz & Müzik: Oğuzhan Koç