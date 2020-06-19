Yazın bunlar cilde zarar ! Her gün bilerek veya bilmeyerek yaptığımız bazı şeyler cildimize oldukça zarar verebiliyor.Eğer yapılmaması gereken şeylerden uzak durmaya çalışırsak cilt sağlığımız için büyük bir iyilik yapmış oluruz.Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek konu ile ilgili bilgiler verdi.

Sivilceleri Sıkmak

Sivilceleri patlatmak uzun vadede daha büyük sıkıntılara ve izlere yol açar. Sivilcenizi sıktığınızda, gözeneği tıkayan her ne ise dışarı çıkar ama büyük kısmı içerde, cildin altında kalır. Ama nedense her seferinde yine de sivilcenizi sıkmak, çirkin bir soruna en uygun çözüm gibi gelir.

Havuz Suyu

Malum sıcaklar iyice kendini göstermeye başladı.Serinlemek için ilk akla gelen havuzlardır. Ancak havuzlardaki suda yüksek miktarda klorlu vardır.Klorlu su cilt için sakıncalıdır.Çünkü kimyasal yapısı gereği cildin doğal yapısına zarar verir.Ayrıca cilde sürülen nemlendirici ve güneş kremleri ile etkileşime girerek cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler.Bu nedenle havuz yerine denizi tercih etmenizde fayda var.

Tuzlu Yiyecekler

Tuzlu besinlere dayanamıyorsanız, cildinizin susuz kalmasına yol açabilirsiniz. Beslenmenizdeki aşırı sodyum cildinizdeki nemi emer ve cildinizin kurumasına, solgunlaşmasına sebep olur. Bundan korunmak için tuzlu atıştırmalıklardan ve yiyecekleri aşırıya kaçmadan belli ölçüde tüketin.

Uyku Düzensizliği

Uyku düzensizliği de tüm dengenizi etkileyen bir faktördür. Sıcak yaz geceleri,geç yatmanız gibi...nedenlerde uykusuz kalmanız diğer organlarınız gibi cildinizi de olumsuz etkiler.Uyku düzensizliği cildinizin dingin değil yıpranmış görünmesine neden olur. Vücudunuzu onarmak için uyku düzeninize mutlaka dikkat edin.

Temizlenmeyen Güneş Gözlüğü

Güneş gözlüğü yazın mutlaka kullanılmalıdır.Güneş gözlüğü gözü ve göz etrafındaki deriyi korur. Gözlüklerin hem UVA hem deUVB ye karşı koruyucu olması gerekir.Ancak eğer uzun süreli güneş gözlüğü takıyorsanız,burun yanakları ,göz çevresi ve gözlük sapının denk geldiği baş kısmınızdaki cilt bölgelerinde hasarlar meydana gelecektir.Ayrıca itinalı olarak,düzenli temizliği yapılmayan güneş gözlükleri burun ve göz çevresinde bakteri oluşumuna sebep olur.Bu bakteriler siyah nokta ve sivilce olarak ciltte kendini belli eder.

Serinlemek İçin Asitli İçecekler Tüketmek

Asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır.Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır.Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir.

Kaynak: Bültenler