Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor
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Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Haberler | Güncel

Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor - Görüntüsü göz kamaştırıyor, lezzeti damakları tatlandırıyor Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 2 bin dekarlık alanda yetiştirilen karpuzlar, görünümleriyle göz kamaştırırken lezzetleriyle damakta tat bırakıyorlar.

Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor

- Görüntüsü göz kamaştırıyor, lezzeti damakları tatlandırıyor

MALATYA - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 2 bin dekarlık alanda yetiştirilen karpuzlar, görünümleriyle göz kamaştırırken lezzetleriyle damakta tat bırakıyorlar.

2018 yılında çiftçilerin kullanımına sunulan Boztepe Recai Kutan Barajı'yla Yazıhan ilçesinde tarım arazileri hayat buldu. Sulamada yaşanan kolaylıkla doğal yöntemlerle 2 bin dekar alanda karpuz yetiştirilmeye başlandı. Topraktaki verimliliğin yanı sıra güneşten yeteri düzeyde faydalanan Yazıhan karpuzu, görünümüyle göz kamaştırırken, lezzetiyle damaklarda tat bırakıyor. Adana'da karpuz hasadının sona erdiği bu günlerde Yazıhan'da karpuz hasadı başlayacak.

"Türkiye'nin neresinde görsem, tadına baktığım zaman anlarım"

Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, Yazıhan karpuzunun lezzetiyle unutulmaz bir tat bıraktığını ifade ederek, "Öncelikle Malatya'mızın lezzetler şehri olduğunu biz her fırsatta dile getiriyoruz. Eğer bir yerde karpuz ve kavun yerken parmaklarınız birbirine yapışıyorsa bu karpuz, Malatya'nın Yazıhan ovasının ürünüdür. Dünya lezzet şehri dediğimiz Malatya'da hangi ürün yetişiyorsa aroması ve şeker oranı çok yüksektir. Bu manada Malatya'da yaşayanlar çok iyi bilir. Başka illere gittiğiniz zaman sebze ve meyve de aynı lezzeti alamazsınız. Bu Malatya'ya Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu iklimsel bir güzellik, şeker oranının her şey de yüksek olması. Yazıhan'da 2 bin dekar kadar kapuz, bin dekar kadar da kavunumuz var. Adana'da hasadın bittiği dönemden sonra Yazıhan'da, Malatya'da kavun ve karpuz yetişmeye başlar. Şuanda kırıma başlayacağız. İçlerinden birer tane olmuş olanlar var kesiyoruz, şeker oranı çok yüksek. Yazıhan ovasında yetişen karpuzu Türkiye'nin neresinde görsem, tadına baktığım zaman anlarım" dedi.

Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor
Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor
Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor
Yazıhan karpuzu görüntüsü ve lezzetiyle dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz

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