Yazıhan'da muhtarlarla toplantı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yazıhan'da muhtarlarla toplantı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yazıhan'da muhtarlarla toplantı

Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde muhtarlarla toplantı düzenlenip, ilçede yaşayan yabancılar hakkında özellikle sağlıklı kayıt tutulması istendi.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde muhtarlarla toplantı düzenlenip, ilçede yaşayan yabancılar hakkında özellikle sağlıklı kayıt tutulması istendi.

Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçenin SODES Toplantı Salonunda Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, ilçede yaşayan yabancılar hakkında özellikle sağlıklı kayıt tutulması istendi. Soru cevap şeklinde de geçen toplantıda, istişarelerde de bulunuldu. - MALATYA

Yazıhan'da muhtarlarla toplantı

Yazıhan'da muhtarlarla toplantı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title