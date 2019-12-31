Yazıhan'da muhtarlar bir araya geldi

31.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:57

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde mahalle muhtarları Belediye Başkanı Nevzat Öztürk başkanlığında toplandı



Yazıhan ilçesinde 2019 yılının son mahalle muhtarları toplantısı Belediye Başkanı Nevzat Öztürk başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya Başkan Öztürk' ün yanı sıra, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, MASKİ Kanalizasyon Daire Başkanı Ramazan Toy, Meclis Üyeleri, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, yaptıkları hizmetleri anlatarak, " DAP İdaresi Daire Başkanlığı Tarım Makine Parkı, DAP İdaresi Daire Başkanlığı Ansır Mağaraları Yürüyüş Yolu ve Çevre Düzenleme Projesi DAP İdaresi Daire Başkanlığı 200 dönüm Kapama Bahçe Projesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fizibilite Hazırlama Projesi, FKA Topraksız Sera OSB Fizibilite Hazırlama Projesi,Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 adet lastikli yükleyici kepçe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 100 adet çöp konteyneri alımı yaptık. Bu projelerimizi 2019 yılı sonu itibari ile gerçekleştirmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.



Mahallelerle ilgili de, yol, kaldırım, stabilize, yeni yol açma, asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını bildiren Öztürk, diğer taraftan da yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında muhtarlara bilgilenmede bulundu.



Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Başkan Öztürk, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.



Kurumları ilgilendiren konularda mahalle muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.



Program sonunda Başkan Öztürk, muhtarlara yeni yıl hediyelerini takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA