Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar'da

Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aşkın Gözyaşları kitabının yazarı Ünlü Yazar Sinan Yağmur'un 'Tasavvuf ve İçsel Huzur' konulu halk söyleşi programına vatandaşlarımız ilgi gösterdi.

Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar'da
12.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:11

Uçhisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve Aşkın Gözyaşları kitabının yazarı Ünlü Yazar Sinan Yağmur'un 'Tasavvuf ve İçsel Huzur' konulu halk söyleşi programına vatandaşlarımız ilgi gösterdi.

Ünlü yazar Sinan Yağmur'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşi programı Uçhisar Kale önünde korona virüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi. Kale önünde vatandaşlar programı ilgiyle dinledi. Programla ilgili Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Bugün aramızda değerli dostum sözün üstadı Sinan Yağmur var ve onu kasabamızda ağırlamaktan şeref duyuyorum. Son dönemlerde yaşadığımız sıkıntılar psikolojik olarak yormaktadır dostum Sinan Yağmur'da tasavvuf üzerine yazdığı kitaplarla ruh dünyamızı zenginleştirmektedir. Bu nedenle ben de kitaplarını ilgiyle takip etmekteyim" ifadelerinde bulundu.

Programın sonunda kitap imzalatmak isteyen hayranlarını kırmayarak hem kitaplarını imzalayan hem de hayranları ile bol bol fotoğraf çekilen yazar Sinan Yağmur Başkan Osman Süslü'ye karşı duyduğu muhabbeti dile getirirken Uçhisar'ı ve Uçhisarlıları çok sevdiğini belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Ferhat Göçer Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Can Bartu Erol Bulut Tamer Tuna Şenol Güneş
Daha Fazla Eylül Sabah Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Yazar Sinan Yağmur, Uçhisar'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 10:14:46. #1.15#
title