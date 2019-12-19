Yazar Sadık Yalsızuçanlar, öğrencilerle buluştu

19.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:48

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Yazarlık Atölyesi Projesi" kapsamında yazar Sadık Yalsızuçanlar ile bir araya geldi.

Yazar ve TV programcısı Yalsızuçanlar, okulun konferans salonunda öğrencilere yazarlığa başlama serüvenini anlattı.

Söyleşide şair ve yazarlardan kitap tavsiyeleri, Türk edebiyatının dünya edebiyatındaki yeri gibi hususları ele alan Yalsızuçanlar, "Yıllardır yazdığım kitaplar, yer aldığım programlar ve dergilerde Türk edebiyatına ciddi katkılarda bulundum. Yazarlık Atölyesi Projesi, öğrencilerin iyi bir yazar ve iyi bir okuyucu olması için atılmış güzel bir adım." dedi.

"Kur'an- Kerim-i Güzel Okuma" yarışmanda AİHL öğrencileri Samsun birincisi oldu

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlediği Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma, Kur'an'ın Genç Muhafızları Kur'an Hafızlık ve Kur'an- Kerim-i Güzel Okuma yarışmalarında üç derece birden aldı.

Samsun'da 13 okulun katıldığı Kur'an'ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması'nda 11. sınıf öğrencisi Abdülhak Navruz il birincisi oldu.

Genç Sada Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda ise 10. sınıf öğrencisi Muhammet Beyazak il ikinciliğini elde etti.

Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda da Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Abdussamed Şana il ikincisi oldu.

Kaynak: AA