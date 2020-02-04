Yazar Nazlı Eray'ın çantasını çalan şüpheliler kamerada

04.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:24

KADIKÖY'de kafede oturan yazar Nazlı Eray 'ın çantası iki kadın şüpheli tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden biri polis ekipleri tarafından yakalandı. Benzer suçlardan 21 kez poliste kaydı olan şüpheli kadın,çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yazar Eray ise başına ilk defa böyle bir şey geldiğini belirterek, "O beni tanımıyor tanısaydı böyle bir şey yapmazdı" dedi.

Olay, 26 Ocak Pazar günü saat 20.00'da Kadıköy'de bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazar Nazlı Eray bir kafede oturduğu sırada iki kadın şüpheli yankesicilik yöntemiyle çantasını alıp olay yerinden kaçtı. Çantasının içerisinde 6 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu, bin lira nakit para olan Nazlı Eray olayı polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kadın şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Ekipler, teknik takibin ardından görüntülere yansıyan kadın şüphelilerden birini 2 Şubat Pazar günü Bağcılar'da yakaladı.

Gözaltına alınan Kardelen B.(24)'ün 21 adet benzer suçlardan poliste kaydı olduğu, çocuk yaşlardan beri yankesicilik yaptığı daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve denetimli serbestlik için karakola giderek imza attığı öğrenildi.

Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı detaylı incelemelerde kadın şüphelilerin son 1 ayda tespit ettiği kalabalık alanlarda mağaza ve kafelerde 12 ayrı olay gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin 1 ayda gerçekleştirdiği 12 ayrı yankesicilik olayından yaklaşık 100 bin lira değerinde telefon, nakit para ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli Kardelen B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAÖte yandan, yazar Nazlı Eray'ın çantasının çalındığı anlar kamaralara yansıdı. Görüntülerde Eray kafede oturduğu kadın şüphelilerden biri yanına oturuyor. Diğer kadın şüpheli ise etrafı gözetliyor. Nazlı Eray'ın yanına oturan şüphelinin çalacağı çantayı beyaz poşetle gizlemeye çalışarak çalıyor.

ERAY O ANLARI ANLATTI Yazar Nazlı Eray çantasının çalındığı anları anlattı. Başına ilk defa böyle bir şey geldiğini belirten Eray, "O beni tanımıyor tanısaydı böyle bir şey yapmazdı" dedi.Eray şöyle devam etti:

"5-6 gün önce Bağdat caddesinde bir kafede arkadaşımla oturuyordum. Yanımda çantam da vardı. Bir ara döndüm telefonumu arıyorum çantamda. Bir baktım çanta yerinde yok. Büyük bir korku, büyük bir şok, çalındığını ondan sonra anladım. Polise haber verildi, kameralara bakıldı. Görüntülerde genç bir kadının çantayı alıp gittiği görüldü. Çantada telefon, kimlik, ehliyet, ufak bir boncuk, tılsımlı kolye ne varsa gitmişti. Çantada bir iki parça altın da vardı. Onları o gün satacaktım. Alan için renkli bir çanta. Asayişten gelen arkadaşlar beni yüreklendirdiler. Devamlı geldiler, ilgilendiler, bulunabilir dediler. Bana nasıl bulacaklarını anlattılar. Önce inanamadım. 20 milyonluk şehir, küçük siyah bir çanta. Fakat çanta geri geldi. Polislere çok teşekkür ederim. Hırsızın resmini gördüm. Genç bir kız beni etkiledi. Gözleri böyle karanlık içeriye doğru giden tüneller gibi. Yani hayatımda böyle değişik bir sayfa açılmış oldu. O beni tanımıyor tanısaydı böyle bir şey yapmazdı"

Kaynak: DHA