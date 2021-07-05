Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı
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Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı Yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız'ın Üsküdar Karacaahmet mezarlığında bulunan kabrine kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi.

- Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı

İSTANBUL - Yazar, şair ve düşünür Hüseyin Nihal Atsız'ın Üsküdar Karacaahmet mezarlığında bulunan kabrine kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Hüseyin Nihal Atsız'ın kabrine kimliği belirsiz kişiler tarafından hasar verildi. Mezarın girişinde bulunan ve üzerinde yazılar yazan mermer kırık şekilde bulunurken, mezarda bulunan bozkurt rölyefinin çalındığı de çalındığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası birçok vatandaş duruma tepki göstermek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

"Yapılan işin kimseye faydası yok"

Yaşanan olaya tepki gösteren Sedat Tağtepe isimli vatandaş, "Olayın tamamiyle bir provakasyon olduğunu düşünüyorum. Mezarın orada bulunan bozkurt sembolü yaklaşık 4 gündür zaten ortada yoktu. Şimdi de üzerinde yazılan mermeri sökmüşler. Büyük ve ağır bir mermerdi. Bunun kimseye faydası olmaz. Şimdiki gençlerin ben oyuna gelmemelerini istiyorum" diye konuştu.

Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı
Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı
Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı
Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarına saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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