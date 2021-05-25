Yaza özel yeni koleksiyon satışta
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Yaza özel yeni koleksiyon satışta

Yaza özel yeni koleksiyon satışta
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DeFacto'nun 'Yenilen, Eğlen, Devam Et' mottosu ile hazırladığı yenilenme temalı koleksiyonları günlük yaşamda rahatlığı ve şıklığı bir arada sunmayı amaçlıyor.

DeFacto'nun 'Yenilen, Eğlen, Devam Et' mottosu ile hazırladığı yenilenme temalı koleksiyonları günlük yaşamda rahatlığı ve şıklığı bir arada sunmayı amaçlıyor. Canlı renklerin hakim olduğu koleksiyonlarda elbiseden pantolona, tişörtten gömleğe kadar alternatif modellerin yer aldığı belirtildi.

Hazırladığı koleksiyonları moda severlerle buluşturmaya hazırlanan şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sezonun en trend renk ve parçalarını bir araya getiren koleksiyonda kırmızı, sarı, beyaz, mavi ve pembe tonlarının uyumu dikkat çekiyor. Her biri birbiriyle kolaylıkla kombinlenebilen elbiseden pantolona, tişörtten gömleğe kadar birçok seçenek yer alıyor" bilgilerine yer verildi.


Yaza özel yeni koleksiyon satışta
Yaza özel yeni koleksiyon satışta
Yaza özel yeni koleksiyon satışta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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