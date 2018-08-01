Yaz Tatilinde Yüzme Öğreniyorlar

Seyitgazi Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında haftanın üç günü 8-13 yaş grubu erkek ve kız çocukları için ücretsiz yüzme kursunun bu yıl ikincisini düzenleniyor.

Yüzme kursunun ilkini geçen yıl düzenleyen Seyitgazi Belediyesi bu yıl yoğun talep üzerine haftanın üç günü 8-13 yaş grubu erkek ve kız çocuklarına eğitim veriyor. Seyitgazi Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında Santral Park yüzme havuzunda ücretsiz olarak düzenlenen kursa katılım ise oldukça fazla. Uzman yüzme antrenörleri tarafından verilen kurslarla, çocukların eğlenceli bir yaz tatili geçirip, zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden gelişmesi amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR