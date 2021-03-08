Yaz tatili ne zaman 2021? Okullar ne zaman tatile girecek? İkinci ara tatil ne zaman olacak?
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Yaz tatili ne zaman 2021? Okullar ne zaman tatile girecek? İkinci ara tatil ne zaman olacak?

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:31
Yaz tatili ne zaman 2021? Okullar ne zaman tatile girecek? İkinci ara tatil ne zaman olacak?

Yaz tatili ne zaman 2021? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda pek çok tedbir alınırken uzaktan eğitime devam edildi. Sınavların yapılacağı tarihin açıklanmasının ardından okullar ne zaman tatile girecek? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlar merak edilmeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Okulların uzaktan eğitime devam etmesi sonrası merak edilen konular arasında tatillerin tarihleri oluyor. Yaz tatili ne zaman 2021? Okullar ne zaman tatile girecek? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?

İkinci ara tatilin tarihleri 12-16 Nisan arasında olacak şekilde düzenlendi. Öğrenciler 9 Nisan'da eğitime ara verecek ve 19 Nisan'da sınıflara geri dönecek.

2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 18 Haziran 2021'de başlayacak olan yaz tatili 11 hafta sürecek. Böylece öğrenciler 2021 Eylül ayının ilk haftasında okullarına geri dönecek.

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