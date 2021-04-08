Yaz tatili kısaldı mı?
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Yaz tatili kısaldı mı?

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Yaz tatili kısaldı mı?

Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak yaz tatili, bursluluk sınavı ve öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında açıklama yaptı. Peki, yaz tatili kısaldı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. "Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, açık cevaplar verdive yaz tatili hakkında açıklamalar yaptı. Peki, Yaz tatili kısaldı mı?

YAZ TATİLİ KISALDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Muharrem Sarıkaya ile Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

"Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAZ TATİLİNİ İKİ HAFTA KISALTTIK

Bizim için birtakım riskli gruplar var. 2 Temmuz'da biz okulun kapanacağını ilan ettik, ara tatilini kaldırdık. 2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek. Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 23:05:26. #1.14#
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