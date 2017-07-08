Yaz Spor Okullarına Büyük İlgi

Yaz spor okulları, futbol, bayan futbolu, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, jimnastik ve hentbol olmak üzere 8 farklı branşta eğitim veriyor.

Profesyonel antrenör ve öğretmen kadrosu ile yaklaşık 800 öğrenciye eğitim veren yaz spor okulu, Bezirhane ve Karagedik Mahalleri'nde de hizmet veriyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, geleneksel hale gelen yaz spor okullarında öğrencilerin keyifli ve hoş bir zaman geçirmeleri temennisinde bulundu.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, her yıl okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarının açıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kulübümüzün lisanslı hocaları nezaretinde 2.5 aylık süre içerisinde haftada 3 gün spor eğitimi veriliyor. Öğrencilerimizin yaz aylarında fiziksel gelişmeleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini istiyoruz."