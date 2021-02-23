Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi

Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinin başında gelen ve o dönem yaptığı "Bakireyim" çıkışıyla yıllardır adından söz ettiren eski manken Şebnem Schaefer, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA MEYDAN OKUDU

Ülkemizin genelinde etkili olan yağış ve kardan etkilenirken Antalya'da hava günlük güneşlik. Bunu fırsata çeviren 37 yaşındaki ünlü manken ise şimdilerde Belek'te güzel havanını tadını çıkarıyor. Hem tatil hem iş görüşmesi yapan eski manken, fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Schaefer, tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

BAKİRELİK ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

2006 yılında eski nişanlısı Şenol İpek'ten ayrıldıktan sonra, doktordan aldığı raporla bakire olduğunu söyleyen ve bu çıkışı nedeniyle günlerce konuşulan Şebnem Schaefer, yaptığı açıklamada "Yaptıklarımdan hiç pişmanlık duymadım. O zaman öyle gerekliydi, öyle oldu" demişti.

İşte Şebnem Schaefer'in büyüleyen tatil pozları...