Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi
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Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi

23.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:00
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi

Yıllar önce yaptığı "Bakireyim" açıklamasıyla adından söz ettiren manken Şebnem Schaefer, yaz sezonunu açtı. Şimdilerde Antalya'da tatil yapan manken, siyah mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinin başında gelen ve o dönem yaptığı "Bakireyim" çıkışıyla yıllardır adından söz ettiren eski manken Şebnem Schaefer, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

FİZİĞİYLE GENÇ KIZLARA MEYDAN OKUDU

Ülkemizin genelinde etkili olan yağış ve kardan etkilenirken Antalya'da hava günlük güneşlik. Bunu fırsata çeviren 37 yaşındaki ünlü manken ise şimdilerde Belek'te güzel havanını tadını çıkarıyor. Hem tatil hem iş görüşmesi yapan eski manken, fit vücudu ile dikkatleri üzerine çekti. Schaefer, tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi

BAKİRELİK ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

2006 yılında eski nişanlısı Şenol İpek'ten ayrıldıktan sonra, doktordan aldığı raporla bakire olduğunu söyleyen ve bu çıkışı nedeniyle günlerce konuşulan Şebnem Schaefer, yaptığı açıklamada "Yaptıklarımdan hiç pişmanlık duymadım. O zaman öyle gerekliydi, öyle oldu" demişti.

İşte Şebnem Schaefer'in büyüleyen tatil pozları...

Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi
Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi
Haber Yorumları (2)
VATANDAS: Coşkun sormak lazım.
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500
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