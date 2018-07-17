Yaz Okulunda Eğlenip Öğreniyorlar

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okuluna katılan 7-13 yaş arasındaki minikler, eğlenceli atölyeler, dersler, dans ve spor etkinlikleriyle eğlenerek öğreniyor. Yaz okulu programında yer alan basınç ve hava deneyleri, kuru buz, nano teknoloji, ses ve elektrik deneyleri yaparak kendilerini geliştiren minikler, düzenlenen satranç turnuvalarıyla birbirleriyle yarıştı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okulunda, 18 öğretmenden hafta içi öğleden sonra Club Newada Spor Tesisi'nde kids-zumba, yüzme ve kick-boks alanlarında eğitim alan minikler, İdealtepe'de bulunan Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde de hafta içi 3 gün drama, film saati, müzik ve resim atölyesi eğitimleri ile eğlenerek öğreniyor. Çocuklar eğlenceli matematik, Türkçe, renkli sosyal bilgiler ve İngilizce dersleriyle bildiklerini tekrar ederek, pekiştirme imkanı buldu.

Eğlenceli bilim

Yaz okulunda arda kalan zamanlarda, haftanın bir gününü ise belediyeye bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere ayıran çocuklar, burada da eğlendiren basınç ve hava deneyleri, planetaryum, kuru buz, nano teknoloji, ses ve elektrik deneyleri yaparak, kendilerini geliştiriyor. Yaz okulu bünyesinde düzenlenen gezi programı kapsamındaysa, Miniatürk, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Kelebek Çiftliği ve Emar Akvaryum İstanbul-Sualtı Hayvanat Bahçesi ziyaret edildi. - İSTANBUL