Yaz meyvelerinde miktara dikkat
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Yaz meyvelerinde miktara dikkat

Özel Hayat Hastanesi'nden Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, yaz mevsimini daha da güzel hale getiren meyvelerin tüketiminde porsiyonlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yaz meyvelerinde miktara dikkat
26.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:43

Yaz ayının sevilmesinin bir nedeni de mevsime özel meyvelerdir. Capcanlı renkleriyle yaz mevsimini daha güzel hale getiren meyvelerin faydası saymakla bitmez. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, meyvenin yeterli miktarlarda tüketilmesi gerektiğidir. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, "Meyve sağlıklıdır demek sınırsız tüketileceği anlamına gelmemelidir" uyarısında bulundu.

"GÜNLÜK 3-5 PORSİYON MEYVE YETERLİDİR"

Diyetisyen Dilara Süngü Bulut şunları söyledi: "Yaz meyveleri lezzetli olmasının yanında tam bir şifa deposudur. C vitamini başta olmak üzere pek çok vitamin ve mineral içeren taze meyveler, yüksek lif içerikleri sayesinde de sindirim sistemini ve tokluk mekanizmasını olumlu etkiliyor. Fakat lezzetli ve besleyici bu yaz meyvelerinin fazla miktarda tüketimi farkında olmadan kilo alımına katkı sağlayacağı da unutulmamalıdır. Günlük meyve tüketimi kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte günlük ortalama 3-5 porsiyon meyve tüketilmesi sağlıklı yaşam için gereklidir."

Porsiyon miktarına da örnek veren Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, "1 porsiyon meyve; 1 küçük boy elma, 1 küçük boy armut, 1 çay bardağı ahududu, 1 orta boy şeftali, 4 adet kayısı, 15 adet üzüm, 3 üçgen dilim karpuz, 3 üçgen dilim kavun, 1 orta boy kivi, 1 orta boy incirden oluşur. Bu miktarlar ortalama 1 porsiyona denk gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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