Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber

Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk oyunculuk performansı ve güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Şöhret, Arıtürk'ün kapısını yeni çalmış gibi görünse de genç yıldız aslında sosyal medyada uzun süredir tanınıyor.