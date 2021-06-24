Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
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Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber

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Aşkın Tarifi dizisinin Naz'ı Serra Arıtürk oyunculuk performansı ve güzelliğiyle son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Şöhret, Arıtürk'ün kapısını yeni çalmış gibi görünse de genç yıldız aslında sosyal medyada uzun süredir tanınıyor.

Youtube'ta başlayan kariyerine yaz dizisiyle devam eden Serra Arıtürk, Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi isimli dizide Kadir Doğulu ile başrolleri paylaşıyor. Dizinin ilk fragmanında yer alan menemen sahnesi uzun süre sosyal medyanın gündemini meşgule etti.

Yaptığı cover'larla tanınan Arıtürk, bir dönem ünlü Youtuber'la yaşadığı aşkla da gündeme gelmişti. İşte güzel oyuncunun bilinmeyenleri...

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Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber
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Yaz dizisiyle ün yaptı ama Z kuşağı onu epeydir tanıyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber - Haberler
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