Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri
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Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri

Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği yaz aylarında yumuşak içiminden dolayı dibek ve Osmanlı kahveleri daha çok tercih ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği yaz aylarında yumuşak içiminden dolayı dibek ve Osmanlı kahveleri daha çok tercih ediliyor.

Türk kahvesi, yaz aylarında popülaritesini aromalı kahvelere bırakıyor. Sıcak havalarda rahat içimiyle tercih edilen Osmanlı ve dibek kahveleri, son zamanlarda çok talep görüyor. Kuru kahve dükkanlarında sıklıkla sorulan Osmanlı ve dibek kahveleri soğuk süt ile kısık ateşte pişirildiği takdirde yaz aylarında rahatlatıcı bir lezzet haline geliyor.

Sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında Osmanlı ve dibek kahvelerine yoğun talep olduğunu belirten Sebahattin Küçük, lezzetli kahve hazırlamanın sırrını da anlattı. Uzun yıllardır kuru kahve satışı yapan Sebahattin Küçük, Osmanlı ve dibek kahvelerinin soğuk süt ile kısık ateşte hazırlanması gerektiğini belirterek, "Yaz aylarında genel olarak aromalı kahveler tercih ediliyor. Osmanlı ve dibek kahveleri daha çok tüketiliyor. Normal kahveye göre daha hafif oluyor. İçimleri daha yumuşak olduğu için talep görüyor. Gençlerin tercihi genelde normal kahveye göre dibek ve Osmanlı kahveleri oluyor. Bu kahveleri hazırlarken en iyi lezzeti almak isteyenler mutlaka sütle hazırlamalılar. Normal Türk kahvesi gibi hazırlanır. Türk kahvesi soğuk su ve kısık ateşle hazırlanır. Osmanlı ve dibek kahveleri ise soğuk süt ile kısık ateşte pişirilir. Hızlı ateşte yapılan kahve haşlanır ve lezzetini vermez" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri
Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri
Yaz aylarının trendi dibek ve Osmanlı kahveleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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