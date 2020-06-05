Yaz aylarında hangi kumaş tercih edilmeli?
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Yaz aylarında hangi kumaş tercih edilmeli?

Yaz sıcaklarında tavsiye edilen tesettür kıyafetleri kumaş türleri nelerdir? Yaz sıcaklarında tavsiye edilen tesettür kıyafetleri renkleri nelerdir? Yaz sıcaklarında tavsiye edilen tesettür kıyafetleri nelerdir? En etkileyici renk paletleri ve rahat kıyafet modelleri ile güzel bir yaz geçirmek için öneriler.

Yaz aylarında hangi kumaş tercih edilmeli?
05.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:09

Sıcaklığın artmasıyla tercih edilen kıyafetlerin kumaşları da değişmekte. Bir kıyafetin modelini çok beğensek bile kumaşına bakmadan geçmeyi tercih etmemek çok önemlidir. Özellikle, cildinize nefes aldırmayacak ürünlerden uzak durmalısınız. Rahat ve hafif hissederek giyilecek kıyafetler arayan kadınlar, genellikle elbise tercihleri yapsa da asıl önemli olan şeyin kumaş olduğu unutulmamalıdır.

Tesettür giyime uygun, terletmeyen ve teri çeken kumaşlar ilk tercihiniz olmalıdır. Bu kumaş türleri, pamuklu ve keten kumaşlar olabilir. Bunlara ek olarak krep, poplin veya şile bezi kumaşları da tercih ederek daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yaz aylarında hangi kumaş tercih edilmeli?

Yapılan tasarımların en önemli özelliklerinden biri de iç göstermemesi. Kaliteli kumaşlarla üretilen kıyafetler, sentetik olmamasıyla da dikkat çekiyor. Doğal kumaşlar koku yapmaz, böylece sizleri yaz aylarında artan ter kokusu durumundan da korur. Cildinize nefes aldıran kumaşların kullanım ömrü daha uzundur.

Günlük kullanıma uygun bu kumaşları özel davetlerde tercih etmek istemeyebilirsiniz. Yaz sıcağında bu özel anlar için şifon kumaş tercih edebilirsiniz. Şifon kumaş şık duruşuyla dikkat çeker ve diğer sentetik kumaşlara göre daha fazla serin tutar.

Rayon ve viskoz da yazlık kıyafetlerde çok kullanılır. Bu kumaşların ipeksi bir dokusu bulunur ve dökümlü durur. Bitkisel materyallerden elde edilen rayon ve viskoz bazı işlemlerden geçer bu yüzden pamuk, keten gibi doğal kumaş değildir. Bu özelliğine rağmen, yazın serin tutar, hafiftir ve şık durur.

Yaz aylarında hangi kumaş tercih edilmeli?

Şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren bu kumaşlar ile yapılan en yeni qras.com tasarımlarını görebilirsiniz. Sade, özgün ve modern tasarımlar Qras kadınları tarafından sosyal ve iş hayatınızda rahatlıkla kullanmanız için üretilmiştir.

Özellikle yaz dönemi trendlerinden olan tulumlar ve efil efil elbiseler ile yazınızı ferah, rahat ve özgür geçirin. Sadece tesettür giyimi tercih eden kadınların değil, tüm kadınların tercihi olan elbiselere göz atmayı unutmayın.

Yaz aylarında hangi renkler tercih edilir?

Yaz aylarının olmazsa olmazı; kırmızılar, maviler, yeşiller ve pembelerin birleşimi çok tercih edilir. Bir yandan da pastel renkler çok ilgi görmektedir. Nedir bu pastel renkler? Her rengin en güzel tonunu barındıran, doğayla iç içe hissi veren yumuşak ve hafif renklerden oluşan bu renk skalası Qras kadınlarının ilk tercihidir.

Bunların yanı sıra, beyaz yaz ayları denince akla ilk gelen tercihlerdendir. Güneşi fazla çekmeme özelliği nedeniyle sıcak günlerinize biraz sıcaklık katacaktır. Çizgili garnili elbise ile beyazın rahat ve şık görünümü yakalayabilirsiniz.

Yaz aylarında hangi kumaş tercih edilmeli?

Yılın dört mevsimi de çok tercih edilen hafif renk tonlarında şallar ile kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. Karışık olmayan, dikkat çekici ve hafif desenlerle oluşturulmuş, nude ve pastel renklerinde yapılan Qras kadınları tarafından yapılan tasarımlar ile yaz ayları şimdi daha ferah ve hafif geçecek.

Kavurucu sıcakların yeniden hayatımıza girdiği bu günlerde incecik, serin tutan kumaşlarla yapılmış kıyafetleri tercih ederek ferah ve keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle!

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