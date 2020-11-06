Yaylakonak Belediyesi öğrencilerin internet ve tablet giderini karşılayacak
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Yaylakonak Belediyesi öğrencilerin internet ve tablet giderini karşılayacak

06.11.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:59
Yaylakonak Belediyesi öğrencilerin internet ve tablet giderini karşılayacak

Adıyaman Yaylakonak Belediyesi, uzaktan eğitim konusunda üniversitede okuyan öğrencilerin internet ve tablet giderlerine karşılama kararı aldı.

Adıyaman Yaylakonak Belediyesi, uzaktan eğitim konusunda üniversitede okuyan öğrencilerin internet ve tablet giderlerine karşılama kararı aldı.

Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısında pandemi sürecinde üniversitede okuyan öğrencilerin internet ve tablet giderlerini karşılamak için karar alındığını duyurdu.

Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, yaptığı açıklamada " Pandemi sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerimizin yanında olma adına internet ve tablet masraflarını karşılamak için belediye meclisinde karar almış bulunmaktayız. Zaten zor durumda olan öğrencilerimize katkı sunma adına meclis üyelerimize alınan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum. Belediyemizce nakdi yardım yapılması hususunda alınan kararımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Alınan karar sonrasında öğrenciler şahsen belediyeye başvuruda bulunarak, ikametgah belgesi, öğrenci durum belgesi ve kimlik fotokopisiyle en geç 13 Kasım 2020 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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