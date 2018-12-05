Yayladağı'nda Hayvancılık Konulu Panel

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, "Keçi Yetiştiriciliği ve Keçi Sütü Ürünleri" konulu panel düzenlendi.

Şenköy Mahallesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen panelde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) ziraat fakültesi öğretim görevlileri tarafından, bölgedeki keçi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve AR-GE çalışmaları hakkında çiftçilere bilgi verildi.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, panelde yaptığı konuşmada, keçi yetiştiriciliğinin bölgenin kalkınması için çok önemli ve ucuz maliyetli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Kaymakamlık olarak gereken desteği çiftçiye verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini aktaran Yüce, "Yapacak iş çok, yeter ki yerel dinamikler harekete geçirilsin. Bizler bu anlamda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben bu önemli çalışmalarından dolayı değerli hocalarımıza ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Hatay Gönüllüleri Konseyi Derneği Başkanı Tahir Dönmezer de özellikle Yayladağı bölgesinin keçi yetiştiriciliği için çok elverişli olduğunu belirterek, dernek olarak ellerinden geleni yapmak için hazır olduklarını ifade etti.

Ardından panele katılan çiftçilere sertifikaları verildi.