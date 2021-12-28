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Yayladağı Kitap Fuarı açıldı

Yayladağı Kitap Fuarı açıldı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Yayladağı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarı açıldı.

YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen kitap fuarı açıldı.

Yayladağı Belediyesi destekleriyle Hükümet Konağı bahçesindeki fuarın açılışını, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın yaptı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 20 yazar okuyucular ile buluşacak.

Ziyaret saatleri 09.00 ile 20.00 saatleri arasında planlanan fuar, 2 ocağa kadar açık olacak.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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