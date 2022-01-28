Yayladağı gelecek yıl doğal gaza kavuşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yayladağı gelecek yıl doğal gaza kavuşacak

AA, Erdal Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Yayladağı gelecek yıl doğal gaza kavuşacak

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılında ilçeye doğal gaz geleceğini duyurdu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılında ilçeye doğal gaz geleceğini duyurdu.

Yalçın, belediye binasında, ilçenin taşımalı sistem doğal gaz planlamasının toplantısını yaptıklarını söyledi.

Mehmet Yalçın, "İlçe merkezimizi inşallah 2023 yılında doğal gaza kavuşturacağız. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez'e ve AK Parti Milletvekili'miz Sabahat Özgürsoy Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Aksa Doğal Gaz Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu ve İşletme Müdürü Önder Akyol da katıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Mehmet Yalçın, Yayladağı, Hisarcık, Doğalgaz, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title