Yayladağı gelecek yıl doğal gaza kavuşacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılında ilçeye doğal gaz geleceğini duyurdu.

Yalçın, belediye binasında, ilçenin taşımalı sistem doğal gaz planlamasının toplantısını yaptıklarını söyledi.

Mehmet Yalçın, "İlçe merkezimizi inşallah 2023 yılında doğal gaza kavuşturacağız. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez'e ve AK Parti Milletvekili'miz Sabahat Özgürsoy Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Aksa Doğal Gaz Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu ve İşletme Müdürü Önder Akyol da katıldı.