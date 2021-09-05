Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı

Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı Etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı

Etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

HATAY - Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan ve 1 gün süren festival, yazar ve şairlerin imza günü, tütün dizme yarışması, Kara Teke güzellik yarışması, çocuk gösteri ekibi, Yayladağı Belediyesi Karate Spor Kulübü gösterisi, yerel sanatçı konseri etkinlikleri ile devam etti.

Hükümet konağı bahçesinde kurulan festival alanında gerçekleştirilen etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Festival programına, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın yaptığı konuşmasında, "Bu gün burada aslında Yayladağı'nın ürünlerini tanıtıyoruz yaptığımız etkinliklerde. Tütün dizme yarışmasını yaptık, yöresel Kara Teke güzellik yarışmasını yaptık. Festivalimizin adının Yayladağı Belediyesi Çilek Festivali olarak koymuştuk. Burada çileğe de vurgu yapmak istedik. 2 yıldır korona hastalığından kaynaklı kovid sürecinden kaynaklı etkinlikte yapılmamıştı. İlçe halkımızın ve vatandaşlarımızın bu konuya ihtiyaçları vardı" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise, "Potansiyelini tarihsel zenginliğinden, dağlarından, yeşilinden ve yiğit insanlarından alan Yayladağı'mız da bu gün 20. Aba Güreşi ve Yayladağı Festivalimizim Çilek Festivali bölümündeyiz. Yayladağı'nın her mahallesinden gelen ablalarımız, gençlerimiz ve kardeşlerimiz ile birlikte çileğin gerçekten Yayladağı'nın olmazsa olmaz ürünü olan ve devletimizin büyük katkısıyla bu günlere gelen artık üretimde önemli bir yer edindiğimiz ve artık ihracatta da katkı değer sunan hem ilçemize, hem şehrimize, hem ülkemize bu ürünün daha çok gelişmesi ve tanıtılması için böyle bir program düşündük. Bu etkinlik şehrimizde büyük bir heyecana yolaçtı. Yayladağı çiftçilerimiz çileğe gerçekten sahip çıktı ve üretime büyük katkı sundular. Bu noktaya getirdiler. Bu noktadan sonra da bizler gerek belediyemiz ve gerek ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz ile hep birlikte bu ürünün daha çok gelişmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz." Diye konuştu.

Türküler söylenip halayların çekildiği ve binlerce kişinin katıldığı festival, gün boyu sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen