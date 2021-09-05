Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Haberler | Kültür Sanat

Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı Etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı

Etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

HATAY - Hatay'da 20. Yayladağı Çilek Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü ile başlayan ve 1 gün süren festival, yazar ve şairlerin imza günü, tütün dizme yarışması, Kara Teke güzellik yarışması, çocuk gösteri ekibi, Yayladağı Belediyesi Karate Spor Kulübü gösterisi, yerel sanatçı konseri etkinlikleri ile devam etti.

Hükümet konağı bahçesinde kurulan festival alanında gerçekleştirilen etkinliklerde tütün dizme ve En Güzel Kara Teke yarışmalarında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Festival programına, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın yaptığı konuşmasında, "Bu gün burada aslında Yayladağı'nın ürünlerini tanıtıyoruz yaptığımız etkinliklerde. Tütün dizme yarışmasını yaptık, yöresel Kara Teke güzellik yarışmasını yaptık. Festivalimizin adının Yayladağı Belediyesi Çilek Festivali olarak koymuştuk. Burada çileğe de vurgu yapmak istedik. 2 yıldır korona hastalığından kaynaklı kovid sürecinden kaynaklı etkinlikte yapılmamıştı. İlçe halkımızın ve vatandaşlarımızın bu konuya ihtiyaçları vardı" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise, "Potansiyelini tarihsel zenginliğinden, dağlarından, yeşilinden ve yiğit insanlarından alan Yayladağı'mız da bu gün 20. Aba Güreşi ve Yayladağı Festivalimizim Çilek Festivali bölümündeyiz. Yayladağı'nın her mahallesinden gelen ablalarımız, gençlerimiz ve kardeşlerimiz ile birlikte çileğin gerçekten Yayladağı'nın olmazsa olmaz ürünü olan ve devletimizin büyük katkısıyla bu günlere gelen artık üretimde önemli bir yer edindiğimiz ve artık ihracatta da katkı değer sunan hem ilçemize, hem şehrimize, hem ülkemize bu ürünün daha çok gelişmesi ve tanıtılması için böyle bir program düşündük. Bu etkinlik şehrimizde büyük bir heyecana yolaçtı. Yayladağı çiftçilerimiz çileğe gerçekten sahip çıktı ve üretime büyük katkı sundular. Bu noktaya getirdiler. Bu noktadan sonra da bizler gerek belediyemiz ve gerek ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz ile hep birlikte bu ürünün daha çok gelişmesi için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz." Diye konuştu.

Türküler söylenip halayların çekildiği ve binlerce kişinin katıldığı festival, gün boyu sürdü.

Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı
Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı
Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı
Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Şeyma Subaşı Gülben Ergen Deniz Akkaya Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Salih Uçan Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yayladağı Çilek Festivali'nde tekeler yarıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 10:04:48. #1.14#

title