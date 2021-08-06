Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı
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Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı

Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaylada mahsur kalan ve koronavirüs şüphesi bulunan çift, AKUT Kaş- Kalkan ekibi tarafından ambulans helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaylada mahsur kalan ve koronavirüs şüphesi bulunan çift, AKUT Kaş- Kalkan ekibi tarafından ambulans helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Çiftin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AKUT Kaş- Kalkan ekibi, Kaş ilçesine bağlı Kızılçukur mevkiindeki Çoban Evleri yakınındaki dağlık alanda Ö.S ve A.S. adlı çiftin mahsur kaldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mahsur kalanların kendilerinde koronavirüs belirtileri olduğunu, bundan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine, 5 kişilik kurtarma ekibi, özel elbise ve maskeler takarak olay yerine ulaştı. Ekip, iki kişiyi önce sedyelerle güvenli alana taşıdı. Hava ve bölge koşullarının uygun olmaması nedeniyle iki kişinin ambulans helikopterle bölgeden alınmasına karar verildi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Sahil Güvenlik hava ambulansına alınan çift, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiftin yapılan testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.AKUT Kaş- Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, yaylada mahsur kalan çifte kara yolu ile ulaştıklarını belirterek, "Ancak arazi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle, önce iki kişiyi güvenli bölgeye indirdik. Daha sonra helikopterle Kaş Devlet Hastanesi'ne ulaştırdık. Böylece iki vatandaşımızın tedavi altına alınmasını sağladık. Bir operasyonu başarı ile tamamladık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.


Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı
Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı
Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı
Yaylada mahsur kalan korona şüphelisi çift, ambulans helikopterle alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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