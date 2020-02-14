Yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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Yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Yozgat'ta kardan dolayı yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

14.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:30
Yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

'ta kardan dolayı yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

ilçesi Konuklar beldesi Danışık Yaylası'na çıkan Abdulezzak Ayyıldız (25) ile Emin (25) yoğun kar yağışından dolayı yollar kapananınca mahsur kaldı.

Yaylada bulunan dağ evlerinden birine sığınan iki kişi, ve yakınlarından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iki kişiyle irtibat kurulduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız güvenli durumda, zaman zaman bağlantı kuruldu, aileleriyle de görüşüldü. Kaldıkları yerde telefon çekmediği için yüksek tepeye çıkıp bağlantı kuruyorlar. Yiyecekleri ve yakacakları var. Kendileriyle bağlantıya geçildiğini ifade ettiler. Şu anda bir sorun yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yaylada mahsur kalan iki kişi için kurtarma çalışması başlatıldı
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