Yaylada Mahsur Kalan Aracı Eşekler Kurtardı
Erzincan'da yaylada mahsur kalan sürücü köyde çekici bulunamayınca çamura saplanan aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erzincan'da son zamanlarda etkili olan yağışların ardından bozulan yayla yolları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Son olarak Hasan El isimli vatandaş yolda kaldı. Sürücü Hasan El civarda araç veya çekici bulunamamasından dolayı aracını eşeklerle çekmek zorunda kaldı.
ÇEKİCİ BULAMAYINCA ARACINI EŞEKLER ÇAMURDAN ÇIKARDI
Erzincan'da nakliyat işi yapan Hasan El isimli vatandaş peynir yüklemek için çıktığı yaylada yağan yağmurdan dolayı bozulan yolda mahsur kalınca köylüden yardım istedi. Köyde çekici bulunamamasından dolayı eşekler getirildi ve araç saplandığı çamurdan çıkarıldı.
GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar hayvanları kullanmaktan başka çarelerinin olmamasından dolayı böyle bir yola başvurduklarını söylediler.
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EŞEKLER GERÇEKTEN DE EN GÜZEL HAYVANLAR DIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayvanlar insanların hep faydasına zaten anlamıyoruz eziyet ediyoruz o başka yılan farelerin popülasyonunu engelliyor köpek hem sadık hemde doğal koruyucu kollayıcı deprem öncesi 1 gün önceden kokuyla anlayabiliyorlar kediler tam bir radar kulak en ufak sesi yakalarlar atlar eşeklerde sevgiye en kolay tepki veren hayvanlardandırCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır