TOKAT 2 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN YAYLADA KAYBOLDU, ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

TOKAT'ta yayladaki evlerinin önünde oyun oynayan Süleyman Yıldırım(2) kayboldu.

TOKAT'ta yayladaki evlerinin önünde oyun oynayan Süleyman Yıldırım(2) kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla AFAD ve jandarma ekipleri bölgede küçük çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan biri olan Süleyman Yıldırım, anne ve babası ahıra hayvanları aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden anne ve babası kendi imkanlarıyla çevrede aramaya başladı. Ancak küçük çocuğun izine rastlanmadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri ile ANDA derneği üyeleri, 1 arama köpeği ve dron ile çocuğu bulmak için arama çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti. Çalışmaları takip eden Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Akşam saatlerinde yaylada bir çocuk kaybolmuş. İftar saatimizde duyduk, kasaba halkı, belediye olarak hep buraya hizmetimizi sunduk. Arıyoruz. Allah'ın izniyle bulacağız. Arazi şartları da çok zor. Ormanlık bölge olduğundan dolayı jandarma ekiplerimiz, AFAD burada. Devletimizden Allah razı olsun arıyoruz" dedi. Beldenin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz ise, "Babası bize evinin önünde, olduğunu söyledi. Hayvanlarla uğraşırken dışarı çıkınca çocuğu bulamamış. AFAD, jandarma ve arkadaşlarımızla beraber aramaktayız. Allah'ın izniyle bulacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı