Yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yayladaki obalarında mahsur kalıp yardım isteyen çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yayladaki obalarında mahsur kalıp yardım isteyen çobanların imdadına belediye ekipleri yetişti.

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde etkili olan kar yağışının ardından Kurova bölgesindeki su pınarlarının taşması sonucu çevredeki oba ve ağılları sular bastı.

Yaylalarda hayvanlarını otlatan, kar sularının ve pınarların taşması sonucu zor durumda kalan çobanlar, Beyşehir Belediyesine haber vererek yardım istedi.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir iş makinesi bölgeye nakledilirken, kar yağışı ve taşkın sonucu bölgede hayvanları ile mahsur kalan çobanlar ağılların etrafına yeni yol açılarak kurtarıldı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaylada mahsur kaldıkları ihbarında bulunan çobanların yardım talebi üzerine, bölgeye iş makinesi sevk ettiklerini belirterek, "Kar sularının ve pınarların taşması sonucu yaşanan taşkın sonucu bölgede kalan çobanlarımızın kullandığı yolların ve hayvanlarının ağılının etrafının suyla dolu olduğunu gördük. İş makinesiyle bölgede yeni yol açarak hayvancılık yapan hemşehrilerimizi kurtardık. Tek tesellimiz herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA