Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
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Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı

Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'a Güneydoğu illerinden hayvanlarıyla birlikte gelerek serin yaylalara yerleşen göçerler, zorlu koyun kırkım sezonuna başladı.

Muş'a Güneydoğu illerinden hayvanlarıyla birlikte gelerek serin yaylalara yerleşen göçerler, zorlu koyun kırkım sezonuna başladı.

Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgelerine geçici süreliğine yerleşen göçerler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını kırkmaya başladı. İmece usulüyle koyunları kırkan hayvancılar, günde yaklaşık 100 koyunun kırkımını gerçekleştiriyor. Göçerler, makas ve makine yöntemiyle kırktıkları koyunlardan elde ettikleri yünleri bazen satıyor bazen de tanıdıklarına hediye ediyor.

"Yardımlaşma olmazsa çok uzun bir süre kırkımla uğraşabiliriz"

İmece usulü kırkımla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan göçerlerden Mehmet Çelik, sıcakların başlamasıyla koyun kırkım sezonuna başladıklarını söyledi. Yaklaşık on gün içerisinde hayvanları daha yüksek yerlere çıkarmaları gerektiğini ifade eden Çelik, "Çünkü şu anda burası hayvanlara sıcak gelmeye başladı. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Kırkma uygulamasını yapmamızın sebebi koyunların gelişmesidir. Eğer kırkma yapmazsak koyunlarda hastalık olur. Mecburi olarak doğum yapmayan koyunların kırkımını ilkbaharda yapıyoruz. Doğum yapan koyunları da bu mevsimde yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız günde 20 koyun kırkarken bazısı da 5-10 koyun kırkabiliyor. Ortalama günde 10 kırkmacı 90-100 tane koyun kırkıyor. Bu kırkım haftalarca sürebiliyor. Eğer yardımlaşma olmazsa çok uzun bir süre kırkımla uğraşabiliriz" dedi.

"Koyunlar yünün içerisinde sıcağa karşı dayanamıyor"

Koyunları yaylaya çıkardıklarını ifade eden hayvancılardan Barış Aslan ise koyun kırkma mevsiminde olduklarını belirterek, "Sıcaklar arttığı için koyunları kırkıyoruz. Artık koyunlar yünün içerisinde sıcağa karşı dayanamıyor. Mecburen kırkım yapıyoruz. Günde yaklaşık 100 koyunu makine yardımıyla kırkıyoruz. Burada 4 kişiyiz ve makineyle daha hızlı kırkım yapıyoruz. Kırkım zor oluyor. Koyun sayısı fazla olduğu için 7-8 günde ancak işimizi bitirebiliriz. Elde ettiğimiz yünleri de köyde ihtiyacı olanlara veriyoruz. Özellikle düğün yapanlara veriyoruz, hiç satış yapmadık. Yaklaşık 600 koyundan 500 kilogram yün elde ediyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı
Yaylacıların zorlu koyun kırkım mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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