İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Kimsesizler dizisi, çocuklara yönelik sert söylemlerden dolayı RTÜK'e şikayet edildi. İnceleme başlatılan dizinin fragmanları kaldırılarak adı da Çocukluk olarak değiştirildi.

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı, Kimsesizler dizisinin ilk fragmanlarında, Mahir Boztepe karakterinin yuvada kalan çocuklara yönelik sert sözleri tepki çekmişti. RTÜK'ün başlattığı inceleme sonrasında fragmanları yayından kaldırılan dizinin ismi de Çocukluk olarak güncellendi.

ÇOCUKLUK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çocukluk dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız'a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor.

Tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Çocuk Evi'ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her kimsesiz çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Bu yuvada aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep'in (Derinsu Akkuş) ailelerini bulma yolunda yaşadıkları acılar, öz ailelerine duydukları özlemler ve hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir. Kızların çaresiz kaldıklarında ise imdatlarına yetişmeye hazır olan memurları Ayşegül (Burcu Özberk) vardır.