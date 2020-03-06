Yayımcılık dünyası İstanbul'da buluştu

06.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:54

İstanbul'un bir telif pazarı haline getirilmesi hedefiyle her yıl farklı ülkelerden yayıncıları bir araya getiren 5. İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) sona erdi.

Türkiye Basım Yayım Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinlik, 3 gün boyunca 63 ülkeden 265 yayıncıyı ağırladı.

Yayınevi temsilcileri, ajanslar ve editörlerin birebir görüşme fırsatı yakaladığı organizasyona yurt içinden 95 yayınevi ve ajans katıldı.

Geniş katılımlı seminerlerin de yapıldığı programda toplam 2039 ikili görüşme gerçekleştirildi ve 1000'e yakın ön sözleşme imzalandı.

5. İstanbul Fellowship kapsamında, her katılımcı ve destekçi adına, yakın zamanda depremden etkilenen Elazığ'da bir fidan dikildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ve İstanbul Valiliğinin himayesinde düzenlenen İstanbul Fellowship'in gelecek yıllarda dünyanın en prestijli yayımcılık organizasyonlarından biri olması hedefleniyor.

Kaynak: AA