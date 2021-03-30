"Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Malatya'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Malatya'da şerit boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, İnönü Caddesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada trafik akışının sağlıklı olabilmesi için yaya ile sürücülerin birbirlerinin haklarını salgı duyması gerektiğini söyledi.

Yaya önceliğine farkındalık oluşturulmak istendiğini dile getiren Şahin, "Trafik işaretlerinin ve polisinin olmadığı yerlerde, okul gibi yerlerde yayaların üstünlüğü söz konusu. Yaya geçişinin üstünlüğü söz konusu. Sürücü arkadaşlar bu noktalara gelirken hızlarını kesmeli ve bir yaya varsa durmalı, yaya geçişinden sonra normal trafik akışının devem etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şahin, etkinlikte yaya geçidindeki kırmızı çizgiyi boyadı ve yayalarla birlikte yolun karşısına geçti.

Etkinlik kapsamında Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutunu Kıdemli Albay Necmi İnce sürücülere üzerinde "hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazılı şapka ile maske verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik timleri ise sorumluluk alanlarında çeşitli noktalarda ve okullarda "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından Dilek, Konak ve Şahnahan Mahallelerindeki okullarda öğrencilere uygulamalı eğitimler verildi.

"Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında öğrencilere kırmızı düdük ile jandarma temalı maske, cetvel, boyama kitabı, şapka ve tişört dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş