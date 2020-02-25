Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı
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Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye araç çarptı.

25.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 19:48
Yaya geçidinde öğrenciye araç çarptı

'nın ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen öğrenciye araç çarptı.


Kaza, Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkan Buse M.'ye (17) arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden karşıya geçmek istediği sırada Mehmet Ö. idaresindeki 16 AEH 323 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız yaralandı. Yaralı genç kız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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