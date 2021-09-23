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Yaya devriyesindeki jandarmalar kimsesizleri ziyaret ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yaya devriyesindeki jandarmalar kimsesizleri ziyaret ediyor

Kilis'in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya devriyesi yaptığı bölgelerdeki kimsesiz vatandaşları da ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor.

KİLİS (İHA) - Kilis'in Polateli ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaya devriyesi yaptığı bölgelerdeki kimsesiz vatandaşları da ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor.

Polateli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaya devriyesinde görünür olunarak icra edilen faaliyetler kapsamında, Bağarası Köyü bölgesinde yaya olarak gezen jandarma 7 yaşlı ve kimsesiz vatandaş ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Köy bakkallarını hırsızlık konusunda bilgilendirilme çalışması yapan jandarma ekipleri, traktör sürücüleri ikaz lambaları konusunda uyardı. Bağarası Tahsin Panoğlu İlk ve orta okulunda çevresinde emniyet ve asayiş yönünden denetlenerek, vatandaşlar ile öğrenciler, Covid-19 ile mücadele kapsamımda maske kullanımı, hijyen ve mesafenin önemi hatırlatıldı. - KİLİS

Yaya devriyesindeki jandarmalar kimsesizleri ziyaret ediyor

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