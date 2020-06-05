Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
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Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Yavuzeli'nde korona virüs covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
05.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:31

Yavuzeli'nde korona virüs covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Yavuzeli ilçesinde de cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.

Yavuzeli merkezinde önceden belirlenen 1 Cami ve Mezarlık avlusunda vatandaşlar, sosyal mesafeye kuralına uyarak ibadetlerini yaptı. İlçe merkezinde bulunan Merkez Cami ve Mezarlık avlularını dolduran vatandaşlar cuma namazını kıldı. Yavuzeli ilçe emniyet amirliğine bağlı polis ve müftülük personeli maske ve namaz kılmak için seccade kontrolünün ardından namaza alındı. İlçe vatandaşlarının, açık havada kılınan Cuma Namazına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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