Yavuzeli ilçe girişinde ateş ölçerli Korona virüs tedbiri

- Yavuzeli ilçe girişinde ateş ölçerli Korona virüs tedbiri Yavuzeli ilçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçenin girişindeki uygulama noktasında Korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçer ile trafik yol kontrolü yapıldı.

- Yavuzeli ilçe girişinde ateş ölçerli Korona virüs tedbiri

GAZİANTEP - Yavuzeli ilçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ilçenin girişindeki uygulama noktasında Korona virüs tedbirleri kapsamında ateş ölçer ile trafik yol kontrolü yapıldı.

Türkiye'de Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ve İlçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler uygulama yapıldı.

Gece gündüz devam eden uygulama kapsamında temassız ateş ölçerle Yavuzeli ilçesine giriş yapan sürücüler ve yolculara ateş ölçümü yapıldı. Uygula yapan ekipler, 112 görevlileriyle irtibatlı olarak gerekli tedbirlerin alındığı kontrollerde, uygulama noktasında araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri kontrol eden ekipler daha sonra ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Ayrıca durdurulan araçlardaki kişiler, Korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler hakkında sık sık bilgilendirildi.

Kaynak: İHA