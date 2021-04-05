Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar kaç yaşında, biyografisi nedir?

Onkoloji Doktoru olan Yavuz Dizdar, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Her programda değerli bilgilerini izleyenlerle paylaşan Yavuz Dizdar bugün de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta koronavirüs ile ilgili açıklamada bulunacak. Peki, Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylar haberimizde!

Onkoloji Doktoru olan Yavuz Dizdar, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Her programda değerli bilgilerini izleyenlerle paylaşan Yavuz Dizdar bugün de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ta koronavirüs ile ilgili açıklamada bulunacak olan Yavuz Dizdar, Profesör doktor Canan Karatay'ın iddialarına ne yanıt vereceği merak ediliyor. Peki, Yavuz Dizdar kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar kaç yaşında, biyografisi nedir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde!

YAVUZ DİZDAR KİMDİR?

Yavuz Dizdar 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yavuz Dizdar, Onkoloji doktorudur.

Orta ve yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamlamış olup 1982 yılında İstanbul Erkek Lisesinden mezun olmuştur.

Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptırıp 1988 yılında da buradan mezun olmuştur.

Tıp eğitimini bitirdikten sonra mecburi hizmet nedeniyle Batman'da bir yıl kadar görev yaptıktan sonra İstanbul'a gelip 1989 ve 1992 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında ilaç bilimi üzerine.

1992 ve 1996 yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Bölümünde onkoloji üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bu eğitiminin dışında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde kanser biyolojisi ve immünolojisi üzerinde doktorasını yapmıştır.

Günümüzde halen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünde radyasyon onkolojisi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

ONKOLOJİ DOKTORU YAVUZ DİZDAR KAÇ YAŞINDADIR?

Onkoloji Doktoru Yavuz Dizdar 1964 doğumlu olup 57 yaşındadır.