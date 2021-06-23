Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi

Yavuz Bülent Bâkiler, şair ve yazardır. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yaptı. Aslen Azerbaycanlı olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ kentinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi

Avukatlık mesleği de yapan Bakiler sanata da yöneldi. Lise çağlarında yazdığı şiirler birçok dergide ve gazetede yayımlandı. Özellikle "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiiriyle tanındı. İşte Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler

YAVUZ BÜLÜNT BAKİLER KİMDİR

Şair ve yazar. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık yaptı.

Aslen Azerbaycan göçmeni ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bâkiler Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalıştı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı'nda raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-1975 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi. 1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda hukuk müşavirliği yapan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştıktan sonra 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te emekli oldu.

Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013 tarihinde Türkiye gazetesindeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Eserleri

Şiir kitapları

Yalnızlık, (1962)

Duvak, (1971)

Seninle, (1986)

Harman, (2003)

Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

Gezi notları

Üsküp'ten Kosova'ya (1979)

Türkistan Türkistan (1986)

İncelemeleri

Şiirimizde Ana (1976)

Tabuları Yıkmak

Sivas'a Şiir (1973)

Âşık Veysel (1986)

Elçibey

Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990)

Sözün Doğrusu 1-2 (2002)

Sevgi Mektupları

Gidenlerin Ardından

Arif Nihat Asya İhtişamı

Anıları

Unutamadıklarım

Gönlümdekiler ve Ötekiler

Hatırladıklarım

Kaynak: Antoloji.com - Yavuz Bülent Bakiler