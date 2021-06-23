Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi

Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi
Haberler.com - Haberler | Gündem

Yavuz Bülent Bâkiler, şair ve yazardır. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık da yaptı. Aslen Azerbaycanlı olan Yavuz Bülent Bâkiler, dedeleri Azerbaycan'ın Karabağ kentinden Sivas'a göçmüş bir ailede doğdu. Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi

Avukatlık mesleği de yapan Bakiler sanata da yöneldi. Lise çağlarında yazdığı şiirler birçok dergide ve gazetede yayımlandı. Özellikle "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiiriyle tanındı. İşte Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenler

YAVUZ BÜLÜNT BAKİLER KİMDİR

Şair ve yazar. Gazetecilik, yöneticilik ve avukatlık yaptı.

Aslen Azerbaycan göçmeni ailenin çocuğu olan Yavuz Bülent Bâkiler Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Gaziantep ve Malatya'da tamamladı. 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra kısa bir süre Yeni İstanbul gazetesinde çalıştı. TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi Başkanlığı'nda raportör olarak çalışırken çeşitli kültür programları hazırladı ve sundu. 1969-1975 yılları arasında Sivas'ta avukatlık yaptı. İl Başkanlığı görevinde bulunduğu Adalet Partisi'nden belediye başkanı ve milletvekili adayı gösterildi. 1975-1976 yılları arasında Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda hukuk müşavirliği yapan ve 1976-1979 yılları arasında Ankara Televizyonu'nda çalıştıktan sonra 1979-1980 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. 12 Eylül Darbesi'nin ardından müşavir kadrosuna atandı ve 1992'ye kadar bu bakanlıktaki hizmetini sürdürdü. İki yıl da Başbakanlık müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 1994'te emekli oldu.

Liseden mezun olduğu 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde çıkan ilk şiirinin ardından şiirleri mahallî dergi ve gazetelerde yayımlandı. Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Uzun süre Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 24 Mart 2013 tarihinde Türkiye gazetesindeki görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Eserleri

Şiir kitapları

  • Yalnızlık, (1962)
  • Duvak, (1971)
  • Seninle, (1986)
  • Harman, (2003)
  • Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

Gezi notları

  • Üsküp'ten Kosova'ya (1979)
  • Türkistan Türkistan (1986)

İncelemeleri

  • Şiirimizde Ana (1976)
  • Tabuları Yıkmak
  • Sivas'a Şiir (1973)
  • Âşık Veysel (1986)
  • Elçibey
  • Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali (1990)
  • Sözün Doğrusu 1-2 (2002)
  • Sevgi Mektupları
  • Gidenlerin Ardından
  • Arif Nihat Asya İhtişamı

Anıları

  • Unutamadıklarım
  • Gönlümdekiler ve Ötekiler
  • Hatırladıklarım

Kaynak: Antoloji.com - Yavuz Bülent Bakiler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson İbrahim Reisi Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Demet Akalın Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yavuz Bülent Bakiler kimdir? Yavuz Bülent Bakiler hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 11:41:26. #1.14#

title