Yavuz Bingöl "Yemin" şarkı özleri! Yemin şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl Yemin şarkı özleri!
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Yavuz Bingöl "Yemin" şarkı özleri! Yemin şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl Yemin şarkı özleri!

06.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:24
Yavuz Bingöl

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Yemin şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl Yemin şarkı özleri! Yavuz Bingöl Yemin şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Yavuz Bingöl en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Yavuz Bingöl " Yemin"şarkı özleri!"Yemin" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Yavuz Bingöl"Yemin"şarkı özleri!

YEMİN ŞARKI SÖZLERİ

Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin?

Bu sevdanın dalında, hep yanmaya mı yeminin?

Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin?

Erken gelen hazanada, hep solmaya mı yeminin?

Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim

Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim

Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim

Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim

Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim

Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim

Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim

Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim

Bu sevdanın kapısını, hep çalmaya mı yeminin?

Bu sevdanın kapısın, hep çalmaya mı yeminin?

Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin?

Yanan kalbimin ahını, hep almaya mı yeminin?

Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim

Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim

Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim

Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim

Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim

Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim

Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim

Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim

Bulutlarda yansın diye, adını dağlara verdim

Toprağa anlatsın diye, sesimi sulara verdim

Her mevsim uyansın diye, sevdamı bahara verdim

Dört yana savrulsun diye, kokumu rüzgara verdim

Haber Yorumları
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