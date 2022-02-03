Haberler.com Özel! Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddiayı sorduk demediğini bırakmadı

Haberler.com YouTube kanalında Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, son günlerde ortaya atılan istifa edip yeni parti kuracağı iddialarına yanıt verdi.

İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Ağıralioğlu, siyaset kulislerini hareketlendiren istifa ve yeni parti iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı, "Türkiye'de haberciliğin yeni formatı bu maalesef. Haberin öznesi ile görüşmeden insanlarla ilgili haber yapılıyor. Sabahtan beri telefonla insanlarla görüşüyorum, bana 'Hayırlı olsun' diyorlar. Neyin hayrı bu diyorum ben de. Benim nedense istifa ettiğimden haberim yok." dedi.

"TEK BAŞINA İKTİDAR OLABİLECEK KADAR COŞKU TAŞIYORUZ"

İYİ Parti ile iktidar olmaya hazırlandıklarını belirten Ağıralioğlu, "25 Ekim 2017 yılında biz İYİ Parti'yi kurduk. Seçimlere katıldık, Meclis'e girdik. Bir başarı yakaladık şimdi de iktidar olmaya hazırlanıyoruz. Bunların dışında duyduğunuz, gördüğünüz yok istifadır, ittifakta sorun vardır gibi iddiaların gerçekliği yoktur. Memleketin bunca derdi varken böyle lüzumsuz haberlerle milleti meşgul etmemek lazım. Tek başına iktidara gelecek kadar coşku taşıyor, sorumluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI, AK PARTİ'YE 20 YILDIR YAŞAMADIĞI SİYASİ MAĞLUBİYETİ YAŞATTI"

Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nda anlaşmazlıkların olduğu yönündeki söylemler içinse şunları söyledi: "Bizim zaman zaman yaptığımız açıklamalar partimizin özgün duruşu ve siyasi sorumluluklarıyla alakalıdır. İttifakların vizyonu, genişlemesi, ilkeleri ile ilgili her şeyi genel başkanlar açıklayabilir. Biz CHP ile, AK Parti ve MHP'nin kendilerini sunduğu gibi sunan partiler değiliz. Biz farklı partileriz, sadece demokratik eşiklerde memlekete bir seçenek zenginliği sunduk. Memleketimiz de bunu beğendi. Biz farklılıkları zenginlikle kuvvete dönüştürebilen müttefikleriz. AK Parti, 20 yıldır yaşamadığı siyasi seçim mağlubiyetini bizim sunduğumuz seçenekle yaşamıştır. Bu proje de Meral Akşener'in projesidir."

"DEVLETİN VE MİLLETİN BÜTÜNLÜĞÜYLE İLGİLİ HASSASİYETİMİZ BELLİDİR"

HDP'ye karşı duruşlarını da net bir şekilde ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, "Biz siyasi duruşu, geçmişi olan insanlarız. Devletin ve milletin bütünlüğüyle ilgili olan hassasiyetimiz bellidir. Genel başkanımızdan vekillerimize kadar ortak bir şuurumuz var; 84 milyon bir aile, devletimizin üniter yapısına halel getirmeyecek hassasiyet, devletin menfaatlerini canından aziz bilme sorumluluğu, ümidi bu topraklara bağlanmış çocuklara bırakacağımız bağımsız bir Türk devleti. Biz, hassasiyetleri belli olan insanlarız." şeklinde konuştu.