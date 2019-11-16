Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar

16.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 16.11.2019 10:49

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çuvala konup, lağım çukuruna atılan 5 yavru köpekten biri telef oldu, 4'ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin ilçesi Gıranvas Mahallesi'nde dün, lağım çukurundan gelen köpek seslerini duyan çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, lağım çukurunda yaptıkları incelemede çuval içerisinde yavru köpeklerin olduğunu belirledi. Merdivenle lağım çukuruna inen itfaiye erleri, çuvala bırakılan 5 yavru köpeği çıkardı. Köpeklerden birinin telef olduğu belirlendi. Kurtarılan 4 köpeğin, havyan barınağını teslim edileceği öğrenilirken, yavruları lağım çukuruna atan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Mardin