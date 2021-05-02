Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
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Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı

Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ - Haberler | Güncel

SİVAS'ta yaşayan Gül Dursun (42) mahallesindeki sokak kedilerine evinin bodrumunda bulunan bir odada özenle bakıyor.

SİVAS'ta yaşayan Gül Dursun (42) mahallesindeki sokak kedilerine evinin bodrumunda bulunan bir odada özenle bakıyor. Dursun, aç ve üşümüş halde bulunan ve 'Şeker' ismindeki süt annenin yanına bıraktığı yavru kedinin ismini ise 'Pamuk' koydu. 

Kentte Çayyurt Mahallesi'nde yaşayan evli 3 çocuk annesi Gül Dursun, 7 yıl önce bahçesinde bir kedinin doğum yapmasıyla hayvan sevgisi başladı. Dursun mahallesindeki sokak kedilerinin bakımını üstlendi. Bu süreçte ailesinin de desteğini alan Dursun, 2 yıl önce ise evinin bodrum katındaki odayı sokak hayvanlarına ayırdı. Odanın içerisine yuvalar ve kedilerin vakit geçirebileceği oyun alanları yapan Dursun, mamalarını ve bakımlarını ise eksik etmedi. Dursun, ayrıca kedilerin tedavi masraflarını da üstleniyor. Odada 50'den fazla kedisi olan Dursun'a bazı hayvanseverler de mama desteğinde bulunuyor. Dursun, bütün kedilerinin isimlerini ise unutmayarak aklında tutuyor. 

'ADIMI 'KEDİCİ' KOYDULAR'7 yıldır sokak kedilerine baktığını söyleyen Dursun, "Burayı yapalı 2 yıl oldu. Bahçemize bir kedi doğum yapmıştı. İlk onunla başladık, sonra burayı yaptık. Bahçeme doğum yapan kediye ve yavrularına bakarken komşular yuva ve yemeklerini atmaya başladı. Sonra burayı yaptım. Sağ olsun eşim ve hayvan severler yardım etti, destek oldu burayı yaptırdık. Şimdi bu canlara burada bakıyorum. Şu anda burada 50'den fazla canım var. Kedilerin burada olması güzel bir duygu, kışın dışarıda geziyorlar burada sobamız yanıyor sıcak ve buraya geliyor, ısınıyorlar. Sadece benim baktığım kedileri değil başka kediler de buraya geliyor. Apartmanlardan da tepki alıyorum, kızıyorlar da adımı 'kedici' koydular. Hatta bazıları parayla bu kedileri sattığımı düşünüyor. Kedilerden hasta olan çok oluyor ve engellilerimiz var. Özellikle ben burayı engelliler için  daha çok düşünmüştüm. Kedilere zarar vermesinler" dedi.İSMİ 'PAMUK' OLDUDursun, 30 Nisan'da Meraküm Mahallesi Esentepe TOKİ Blokları'nda 17 günlük tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamayan Rabiye Aman'ın aç ve üşümüş halde bulduğu yavru kedinin yanına bırakıldığı süt annesi Şeker'e de bakıyor. Dursun, artık 5 kardeşi olan yavru kedinin adını ise 'Pamuk' koydu. 

Şeker ile Pamuk'u buluşturduklarını söyleyen Dursun, "Mutlu bir gün geçirdik. Şimdi kardeşleriyle birlikte çok güzel anlaşıyor. Hayvanların bazı insanlardan daha duygulu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hemen sahiplendi ve süt emdirmeye başladı. İnsanlar çocuklarını çöplerin yanına bırakırken bu başkasının yavrusunu sahiplendi. Çok gurur ve duygulandırıcı bir şey" diye konuştu.


Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı
Yavru kedi 'Pamuk'u süt annesi emzirmeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alperen YILDIZ

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