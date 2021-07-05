Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu
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Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu Osmaniye'de bir iş yerinin damında yavru kedi ile köpeğin gülümseten eğlenceli oyun arkadaşlığı kameralara yansıdı.

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

OSMANİYE - Osmaniye'de bir iş yerinin damında yavru kedi ile köpeğin gülümseten eğlenceli oyun arkadaşlığı kameralara yansıdı.

Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin damında annesi tarafından terk edildiği düşünülen yavru kediye bir köpeğin arkadaşlık ettiği görüldü. İş yerinin damında yavru kediyle oyun oynayan köpeğin gülümseten eğlenceli hareketleri kameralara yansıdı. Zaman zaman köpeğin sırtına çıkmaya çalışan yavru kediyi köpeğin sahiplendiği görülürken ikilinin oyun arkadaşlığı dakikalarca devam etti.

Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu
Yavru kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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