YAVRU KARGAYI KURTARMAK İSTERKEN KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI
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YAVRU KARGAYI KURTARMAK İSTERKEN KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da denizdeki yavru kargaya yardım etmek isteyen Kürşat Sir, kargaların saldırısına uğradı.

Antalya'da denizdeki yavru kargaya yardım etmek isteyen Kürşat Sir, kargaların saldırısına uğradı. Kargaların saldırı anı, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahile giden Kürşat Sir, kıyıda yüzerken açıklarda su yüzeyinde bir kuş gördü. Önce martı zannettiği kuşun yanına yüzerek giden Sir, yavru karga olduğunu fark etti. Denizin içinde yavru kargayı eline alan Kürşat Sir, birkaç karganın saldırısına uğradı. İlginç anlar sahildekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Başından yara alan Kürşat Sir, akan kanları vatandaşların verdiği peçete ile sildi.

Başından aldığı darbelere rağmen yavru kargayı denizde bırakmadığını söyleyen Kürşat Sir, Korktuğunu gözlerinden anladım. Onu kurtarmaya çalıştım. Ama nereden geldiklerini anlamadığım kargalar bana saldırmaya başladı. Kargalardan kurtulmak için zaman zaman denize daldım. Saldırıya rağmen yavru kargayı orada bırakmadım ve sahile çıkardım dedi.

YAVRU KARGAYI KURTARMAK İSTERKEN KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI
YAVRU KARGAYI KURTARMAK İSTERKEN KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI
YAVRU KARGAYI KURTARMAK İSTERKEN KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI
YAVRU KARGAYI KURTARMAK İSTERKEN KARGALARIN SALDIRISINA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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