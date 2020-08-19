Yavru kaplumbağalar Akyatan Sahili'nde denizle buluştu
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Yavru kaplumbağalar Akyatan Sahili'nde denizle buluştu

Yavru kaplumbağalar Akyatan Sahili'nde denizle buluştu Adana'da Chelonia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yuva sayısı 500'e yaklaştı Adana'da Akyatan Sahili'nde sahilinde yaz sezonunda yumurtalarını bırakan Chelonia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının koruma...

19.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:47

Yavru kaplumbağalar Akyatan Sahili'nde denizle buluştu

Adana'da Chelonia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yuva sayısı 500'e yaklaştı

ADANA - Adana'da Akyatan Sahili'nde sahilinde yaz sezonunda yumurtalarını bırakan Chelonia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının koruma altındaki yuvalarından çıkan yavruları denizle buluştu. Kaplumbağa yavrularının denize ulaşma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Adana'nın Karataş ilçesinin sahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından korumaya alınan Chelonia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıktı. Deniz kaplumbağalarının yuvalarında hareketlilik başlarken yavruların denizle buluşması ise düzenlenen organizasyonla gözlemlendi.

2006 yılından bu yana her sene 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında devam eden çalışmalar kapsamında Akyatan Sahili'nde deniz kaplumbağası yuvalarının sezona bağlı dağılımı, yavru başarısı, çıkış dönemleri ve ekolojisi üzerine veri toplanıyor.

Akyatan Sahili'nden 2006 yılından bu yana 200 bin yavru yeşil deniz kaplumbağası denize ulaştı. Yeşil deniz kaplumbağalarının göç yolları ve kışlama alanlarının belirlenmesi için 14 sene içerisinde 15 ergin dişi yeşil kaplumbağaya uydu vericisi takılırken bu kaplumbağaların Adana'dan çıkıp Kuzey Afrika kıyılarına ulaştığı görüldü.

"Adana'dan çıkan kaplumbağalar Kuzey Afrika'ya kadar gitti"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan WWF Yaban Hayatı Sorumlusu Mehmet Tural, 22 kilometrelik Akyatan Sahili'nde 2006 yılından bu yana çalışmaların sürdüğünü belirterek, "200 bine aşkın yavru yeşil deniz kaplumbağasının denize ulaşmasını sağladık. Çalışmalarımız devam ediyor. 200 bini de bu sayı geçecek. Anne kaplumbağalara bu kumsalda 15 uydu cihazı takıldı. Buradan çıkan anne kaplumbağanın Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi" diye konuştu.

"Yuva sayımız 500'e yaklaştı"

Akyatan Lagünü'nde popülasyonun normalde sabit olduğunu ancak bu sene arttığını belirten Tural, "Geçen sene 400'e yakın yuvamız varken bu sene yuva sayımız 500'e yaklaştı. Doğu Akdeniz, yeşil deniz kaplumbağaları için önemli üreme sahasıdır. Akyatan Sahili ise bu üreme sahaları içerisinde en önemlilerinden birisidir. Yavruların denize ulaşması anlamında bir sıkıntı yok. Gidemeyenler oluyor yuvada kalanları da biz doğal saatinde denize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akyatan önemli bir bölge"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ise bölgenin öneminden bahsederek, "Burada yeşil deniz kaplumbağalarının sayısını nasıl arttırabiliriz diye bir düşüncemiz var. Geniş bir habitata sahip önemli bir bölge. '0 atık mavi' projesi kapsamında denizin kirliliği bu kaplumbağaların yaşamına da direk etki ediyor. Buradan vatandaşlarımıza daha özenli davranmaları konusunda uyarı da bulunuyorum" dedi.

Öte yandan kaplumbağa yavrularının gün batımı eşliğinde denize ulaşma mücadelesi güzel görüntüler oluşturdu.

Yavru kaplumbağalar Akyatan Sahili'nde denizle buluştu

Kaynak: İHA

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