Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir evin bahçesinde yavru ebabil kuşu bulundu.

Selvilitepe Mahallesi Muhtarı Sait Kaya ve eşi Aysel Kaya, evlerinin bahçesinde bitkin düşmüş yavru ebabil kuşu buldu.

Kuşa su ve yemek veren aile, Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerini arayarak yardım istedi.

Sait Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkin düşmüş kuşun durumuna üzüldüklerini söyleyerek, "Biz ne kuşu olduğunu bilmiyorduk ama sonradan öğrendik ebabil kuşuymuş, teslim etmek için yetkilileri bekliyoruz. Şu an kuşun durumu iyi." dedi.

Kaynak: AA