Yatıya Misafirim Var ödülü nedir? Yatıya Misafirim Var saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen yeni yarışması Yatıya Misafirim Var tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmayı yakından takip eden pek çok kişi de Yatıya Misafirim Var ödülü nedir? sorusunu araştırıyor. Peki, Yatıya Misafirim Var ödülü ne? Yatıya Misafirim Var saat kaçta başlıyor? Yatıya Misafirim Var başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Her gün farklı bir şehre misafir olarak giden yarışmacılar, gün sonunda gittikleri şehirleri ve misafirperverlik gösteren kişileri oyluyor. Yapılan oylamalar, haftanın son gününde birinci olan ismi belirliyor.

YATIYA MİSAFİRİM VAR ÖDÜL NE?

Yatıya Misafirim Var, yarışma formatında, hafta içi yüksek puanları toplayarak, haftanın son gününde en yükse puanla haftanın birincisi olacak kişinin büyük ödüle sahip olacağı belirtildi. Yarışmanın sosyal medya platformlarında ödülün tatil olduğuna dair bir takım paylaşımlar yapılıyor.

GEÇEN HAFTA YAYINA BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta ilk bölüm ile Kanal D'de sat 16.00'da yayına başlayan Yatıya Misafirim Var, 4 Aralık Cuma günü ilk birincisini belirledi bile.

Yatıya Misafirim Var yarışmasının ödülü resmi olarak açıklanmasa da, ödülün tatil olduğu belirtiliyor.

Kanal D'nin yeni yarışma programı "Yatıya Misafirim Var"da birbirinden farklı 5 yarışmacı, birbirinden farklı 5 şehirde kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir oluyor ve geceyi orada geçiriyor. Yarışmacılar misafir oldukları şehrin kültürünü tanıyor ve yemeklerini öğrenme fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda şehrin misafirperverliğini, nasıl misafir ağırladıklarını kısaca kültürü tam anlamıyla yaşıyor.

Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan veriyor. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam ediyor. Anadolu kültürü ve yemekleri ile gelenekleri öğrenme fırsatı yakalayabileceğiniz programda, hazırlanan yemekler damaklara hitap ederken gezilen görülen yerler de ekranlara geliyor.

Türkiye'nin şehirleri, ilçeleri ve köyleri konukseverlikleriyle yarışıyor. Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var'ın yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım üstleniyor. Genel Yönetmenliğini Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun yaptığı Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün 15.45'te Kanal D ekranlarına geliyor.

25 Aralık tarihli kazanan Dilek Hanım, ödülü ile gelini ve oğlunu balayına göndereceğini açıklamasından sonra ödülün tatil olduğu ihtimali daha da güçlendi.

YATIYA MİSAFİRİM VAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yatıya Misafirim Var yarışma programına tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz!