Yatıya Misafirim Var neden bitti? Yatıya Misafirim Var neden yok? Yatıya Misafirim Var bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı?

Hafta içi hergün saat 16:00 'da yayınlanan Yatıya Misafirim Var bugün ekrana gelmeyince seyirciler tarafından Yatıya Misafirim Var neden bitti? sorusunun cevabı merak edildi. Peki Yatıya Misafirim Var neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak? Yatıya Misafirim Var yeni bölümleri olacak mı?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen 'Yatıya Misafirim Var' programı yayından kaldırıldı. Biz de bu konumuzda Yatıya Misafirim Var Neden Yok Bitti mi Yayından neden bitti?yeniden başlar mı tekrar yayınlanır mı gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Yatıya Misafirim Var bugün yayınlanmadı. Peki Yatıya Misafirim Var bitti mi, neden yok? Yatıya Misafirim Var ne zaman yayınlanacak? Yatıya Misafirim Varhakkında bilgiler!

YATIYA MİSAFİRİM VAR PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 16:00 'da yayınlanıyordu. Bugün ekrana gelmeyince neden yayınlanmadığı merak edildi.

Yatıya Misafirim Var programı yayın akışında yer almıyor. Programın yayından kaldırıldığı düşünülmektedir.

Kanal D yayın akışına göre Yatıya Misafirim Var programı yerine Arka Sokaklar dizisi yayınlanmaktadır.

YATIYA MİSAFİRİM VAR NEDEN BİTTİ?

Kanal D'de sevilen programlardan birisi olan Yatıya Misafirim Var ekrana gelmeyince meraklı izleyiciler, Yatıya Misafirim Var neden yok, var mı, yok mu neden çıkmadı, bitti mi gibi soruları merak etmeye başladılar. Yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Medya'nın üstlendiği Yatıya Misafirim Var isimli program konukların, konuk oldukları şehrin kültürünü tanıdığı, yemeklerini yediği, misafirperverliğini yaşadığı ve günün sonunda konuk olduğu evin sahibine puan verdiği program istenilen reytingleri alamadığından yayından kaldırıldı.